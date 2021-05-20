Previsioni meteo per venerdì 21 Maggio

Viterbo, Lazio e resto d'Italia

20/05/2021 - 10:41



Viterbo

Tempo asciutto nella giornata con qualche nube al mattino e sole prevalente al pomeriggio; in serata il tempo si manterrà stabile sempre però con qualche nube in transito. Temperature comprese tra +6°C e +20°C.

Lazio

Tempo stabile nel corso della giornata con ampie schiarite alternate a locali innocui addensamenti: in serata le condizioni del tempo rimarranno stabili con cieli generalmente poco nuvolosi su tutto il Lazio.

AL NORD

Al mattino avremo cieli con nuvolosità variabile e tempo per lo più asciutto, salvo delle piogge sulle Alpi orientali. Al pomeriggio ancora nuvolosità variabile e piogge lungo tutto l'arco alpino. In serata estensione delle piogge su Liguria, Lombardia e Trentino Alto Adige, ancora stabile altrove.

AL CENTRO

Giornata stabile sulle regioni centrali. Al mattino cieli sereni su Abruzzo e Lazio meridionale, poco nuvoloso sui restanti settori. Al pomeriggio prevalenza di cieli sereni o al più poco nuvolosi su tutte le regioni. In serata vengono rinnovate condizioni di tempo stabile con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Giornata stabile su tutte le regioni. Al mattino prevalenza di cieli sereni su tutte le regioni e parzialmente nuvoloso sulla Sardegna settimanale. Nel pomeriggio vengono rinnovate condizioni di tempo stabile con cieli sereni su Sicilia, Calabria e Puglia meridionale, poco nuvolosi sui restanti settori. In serata non avremo variazioni, con cieli ancora sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime in aumento al centro-nord ed in diminuzione al sud e sulle isole; massime stazionarie o in aumento, in lieve calo al nord-ovest.