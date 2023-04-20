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Previsioni meteo per venerdì 21 aprile
Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia
20/04/2023 - 13:18

Viterbo

Nubi sparse e schiarite sia al mattino che al pomeriggio ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampi spazi di sereno. Temperature comprese tra +7°C e +20°C.

Lazio

Tempo stabile su gran parte della regione con nubi sparse e schiarite sia al mattino che al pomeriggio. Isolate piogge o acquazzoni solo sui settori appenninici. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampi spazi di sereno.

Nazionale

AL NORD

Al mattino cieli nuvolosi con piogge sparse e neve sulle Alpi oltre i 1300-1600 metri, più asciutto tra Liguria ed Emilia Romagna. Al pomeriggio instabilità convettiva con piogge e temporali su Alpi e Appennini con neve oltre i 1800 metri, variabilità asciutta altrove. In serata tempo più asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi e maggiori addensamenti al Nord-Ovest.

AL CENTRO

Al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi e nubi basse sui settori adriatici. Al pomeriggio instabilità in Appennino con locali acquazzoni e temporali, asciutto altrove. In serata tempo stabile e asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo residui fenomeni sull'Appennino abruzzese.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo asciutto su tutte le regioni ma con molti disturbi nuvolosi, sereno sulla Sardegna. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali nelle zone interne peninsulari, per lo più invariato altrove. In serata tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi e maggiori addensamenti sui settori adriatici.

Temperature minime stabili o in lieve calo al Nord e in rialzo al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori, massime in generale aumento su tutta l'Italia.

www.centrometeoitaliano.it




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