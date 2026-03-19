Previsioni meteo per venerdì 20 marzo

Temperature comprese tra +4°C e +13°C

19/03/2026 - 11:02



Viterbo

Tempo stabile nel corso della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite ovunque. Temperature comprese tra +4°C e +13°C.

Lazio

Nubi sparse e schiarite su tutta la regione nel corso della giornata ma con tempo asciutto sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente. Al pomeriggio poche variazioni con cieli soleggiati e qualche addensamento sulle Alpi. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, con nuvolosità in aumento ma senza fenomeni associati.

AL CENTRO

Al mattino addensamenti in Abruzzo con locali fenomeni e neve oltre i 1000 metri, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio tempo stabile con cieli per lo più soleggiati e qualche addensamento in Appennino. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile su tutti i settori con prevalenza di cieli sereni.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino addensamenti nelle zone interne con locali fenomeni sulla Basilicata e neve oltre i 900 metri, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio acquazzoni e temporali in sviluppo nelle zone interne peninsulari e della Sicilia con neve dai 1200 metri, soleggiato sugli altri settori. In serata e in nottata atteso un deciso miglioramento con ampie schiarite ovunque.

Temperature minime in lieve rialzo al Nord ed in calo al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori, massime stabili o in lieve calo al Centro-Nord ed in rialzo al Sud e sulle Isole.