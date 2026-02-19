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Previsioni meteo per venerdì 20 febbraio
Temperature comprese tra +4°C e +11°C
19/02/2026 - 12:38

Viterbo

Condizioni di tempo stabile nel corso della giornata con nubi sparse e schiarite sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature comprese tra +4°C e +11°C.

 

Lazio

Tempo stabile su tutta la regione nel corso della giornata con nuvolosità e schiarite sia al mattino che al pomeriggio, locali fenomeni sulle zone interne con neve oltre i 1200-1400 metri. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi.

 

NAZIONALE

 

AL NORD

Al mattino residua instabilità al Nord-Est con nuvolosità in transito e neve sulle Alpi oltre i 700 metri, sole prevalente al Nord-Ovest. Al pomeriggio tempo stabile su tutte le regioni con addensamenti sui settori adriatici e soleggiato altrove. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli parzialmente nuvolosi e maggiori addensamenti sulle Alpi.

 

AL CENTRO

Al mattino precipitazioni sparse sul versante adriatico con neve in Appennino oltre i 1200-1400 metri, più asciutto sul versante tirrenico. Al pomeriggio poche variazioni con quota neve in lieve calo fin verso i 900-1200 metri. In serata e in nottata tempo in generale miglioramento con graduali schiarite

 

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo instabile con piogge sparse, più asciutto su settori adriatici, Sardegna orientale e Sicilia meridionale. Al pomeriggio ancora instabilità con piogge ed acquazzoni sparsi, soleggiato sulla Sardegna. Tra la serata e la notte tempo in miglioramento ma ancora residui fenomeni sui settori interni peninsulari con neve in Appennino oltre i 1000-1100 metri. Temperature minime in diminuzione al Centro-Nord e sulle Isole Maggiori e stazionarie o in lieve rialzo al Sud, massime in aumento al Nord ed in diminuzione sul resto d'Italia.




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