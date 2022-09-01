Viterbo
Tempo stabile al mattino con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con cieli soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature comprese tra +15°C e +29°C.
Lazio
Tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo con cieli per lo più soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Nuvolosità in aumento nella notte a partire dai settori costieri ma senza fenomeni di rilievo associati.
Nazionale
AL NORD
Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio piogge e temporali sulle Alpi, per lo più soleggiato altrove. In serata e in nottata piogge in arrivo sulle regioni di Nord-Ovest, ancora asciutto sul resto del Nord.
AL CENTRO
Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo con cieli per lo più soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli poco nuvolosi.
AL SUD E SULLE ISOLE
Al mattino tempo stabile con sole prevalente su tutte le regioni, innocui addensamenti in Appennino. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.
Temperature minime in generale diminuzione; massime in lieve calo al Nordovest e Sardegna e stabili o in rialzo altrove.
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