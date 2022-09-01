Previsioni meteo per venerdì 2 settembre

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

01/09/2022 - 10:40



Viterbo

Tempo stabile al mattino con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con cieli soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature comprese tra +15°C e +29°C.

Lazio

Tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo con cieli per lo più soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Nuvolosità in aumento nella notte a partire dai settori costieri ma senza fenomeni di rilievo associati.

Nazionale

AL NORD

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio piogge e temporali sulle Alpi, per lo più soleggiato altrove. In serata e in nottata piogge in arrivo sulle regioni di Nord-Ovest, ancora asciutto sul resto del Nord.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo con cieli per lo più soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile con sole prevalente su tutte le regioni, innocui addensamenti in Appennino. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime in generale diminuzione; massime in lieve calo al Nordovest e Sardegna e stabili o in rialzo altrove.

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