Previsioni meteo per venerdì 2 dicembre

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

01/12/2022 - 12:58



Viterbo

Nuvolosità in aumento nel corso della giornata con possibilità di precipitazioni deboli o moderate in arrivo tra il pomeriggio e la sera. Instabile anche di notte con piogge e acquazzoni diffusi. Temperature comprese tra +4°C e +11°C.

Lazio

Molte nuvole al mattino ma con locali fenomeni solo sui settori meridionali della regione. Tra pomeriggio e sera peggioramento del tempo con precipitazioni in estensione a tutta la regione. Neve oltre i 1500-1600 metri sull'Appennino. Instabilità anche nelle ore notturne.

Nazionale

AL NORD

Al mattino nuvoloso su tutte le regioni con piogge sparse al Nord-Est e neve oltre i 700 metri. Al pomeriggio precipitazioni lungo l'arco alpino con neve oltre i 700-900 metri, nuvoloso altrove con tempo asciutto. In serata piogge sparse su tutte le regioni con neve sulle Alpi oltre i 600 metri e in Appennino oltre gli 800-1200 metri.

AL CENTRO

Al mattino nuvolosità irregolare sul versante tirrenico con locali piogge sulle coste, poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio cieli nuvolosi su tutte le regioni con deboli piogge sui settori tirrenici. In serata piogge sparse su tutti i settori con neve in appennino oltre i 1400-1500 metri, più asciutto sulle coste abruzzesi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino isolate piogge su Campania e Sardegna, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio piogge tra Campania, Molise e Puglia settentrionale, asciutto altrove ma con molta nuvolosità in transito. In serata non sono previste variazioni di rilievo.

Temperature minime in lieve rialzo al Nord, regioni tirreniche centrali e Sardegna, al calo su regioni adriatiche, al Sud e sulla Sicilia; massime in calo al Nord e in lieve aumento sul resto d'Italia.

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