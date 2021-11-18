Previsioni meteo per venerdì 19 Novembre

Viterbo, Lazio e resto d'Italia

18/11/2021 - 10:58



Viterbo

Sole prevalente al mattino e poi anche nelle ore pomeridiane; in serata il tempo si manterrà stabile con cieli sereni. Temperature comprese tra +7°C e +16°C.

Lazio

Tempo stabile con sole prevalente sia al mattino sia poi al pomeriggio su tutto il Lazio; in serata le condizioni meteo non subiranno variazioni e i cieli saranno sereni sulle coste e sull'entroterra.

AL NORD

Al mattino nubi basse e nebbia in Pianura Padana, cieli sereni o poco nuvolosi sui restanti settori. Al pomeriggio non sono previste grosse variazioni di rilievo con nubi basse sugli stessi settori e sereno altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile, con nebbia in val Padana e sereno sugli altri settori.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni, qualche nube in Abruzzo. Al pomeriggio ancora prevalenza di cieli sereni e poco nuvoloso sui settori adriatici. In serata tempo stabile e asciutto con cieli sereni ovunque.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino piogge sparse su Basilicata, Calabria e Sicilia nord-orientale, variabilità asciutta altrove e sereno su Sardegna e Sicilia meridionale. Al pomeriggio residue piogge in Calabria, variabilità asciutta altrove e sereno sulle Isole. In serata tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime e massime stabili o in lieve calo da nord a sud.