Previsioni meteo per venerdì 19 dicembre

Temperature comprese tra +8°C e +15°C

18/12/2025 - 12:12



VITERBO

Nubi sparse e schiarite nel corso della giornata ma con tempo asciutto sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata ancora condizioni di tempo stabile con maggiori spazi di sereno ovunque. Temperature comprese tra +8°C e +15°C.

LAZIO

Nuvolosità irregolare alternata a schiarite nel corso della giornata su tutta la regione ma con tempo asciutto sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata non sono attese variazioni con tempo asciutto e maggiori spazi di sereno.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con nubi basse su coste e pianure e maggiori schiarite sulle Alpi. Al pomeriggio possibili piovaschi sulla Liguria, invariato altrove. In serata poche variazioni con deboli piogge sulla Liguria e asciutto altrove con molta nuvolosità e schiarite sui rilievi alpini.

AL CENTRO

Al mattino nuvolosità compatta con cieli coperti tra Toscana e Umbria con associate piogge sparse, più asciutto altrove con nuvolosità e schiarite. Al pomeriggio ancora possibili residui fenomeni sui medesimi settori. In serata e in nottata tempo in miglioramento con fenomeni in esaurimento ed anche delle schiarite specie sul versante tirrenico.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti sui settori adriatici. Al pomeriggio nuvolosità in aumento sulle Isole Maggiori con locali piovaschi sulla Sicilia. In serata e in nottata peggiora sulla Sicilia e Calabria con piogge e temporali sparsi, più asciutto altrove con nuvolosità in aumento.

Temperature minime e massime in generale diminuzione su tutta l'Italia, salvo un lieve rialzo nei valori massimi al Nord-Ovest.