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Previsioni meteo per venerdì 19 aprile
Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia
18/04/2024 - 10:04

VITERBO - Viterbo

Nubi sparse e schiarite nel corso della giornata ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature comprese tra +5°C e +15°C.

Lazio

Nubi sparse e schiarite al mattino ma con tempo stabile, salvo locali precipitazioni su rilievi interni e coste meridionali. Al pomeriggio ancora isolate piogge sulle zone meridionali della regione, ampie schiarite altrove. Sereno o poco nuvoloso ovunque in serata.

NAZIONALE

AL NORD

Tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti sulle Alpi centro-orientali. Al pomeriggio locali fenomeni in Alto Adige con neve oltre i 1400 metri, invariato altrove. In serata e nella notte ancora cieli sereni o poco nuvolosi, locali fenomeni sulle Alpi con neve oltre i 1100-1300 metri.

AL CENTRO

Al mattino piogge sparse sul versante adriatico con neve fin verso i 1000 metri, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio generale miglioramento con cieli per lo più soleggiati. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo instabile con piogge sparse e neve in Appennino oltre i 1000-1200 metri, sole prevalente sulla Sardegna. Al pomeriggio ancora precipitazioni sparse sulle regioni ioniche e Sicilia orientale, soleggiato altrove. In serata tempo in generale miglioramento con ampie e diffuse schiarite.

Temperature minime in calo al Nord e sulle Isole Maggiori e stabili o in lieve rialzo al Centro-Sud, massime in aumento al Centro-Nord e sulla Sardegna ed in calo al Sud e sulla Sicilia.




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