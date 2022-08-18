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Previsioni meteo per venerdì 18 agosto
Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia
18/08/2022 - 10:29

Viterbo

Irregolarmente nuvoloso al mattino con piogge sparse. Instabilità presente anche al pomeriggio e poi in serata quando saranno possibili ancora acquazzoni sparsi alternati a pause asciutte. Temperature comprese tra +18°C e +26°C.

Lazio

Nuvolosità irregolare al mattino su tutta la regione ma con piogge sparse solo sui settori centro-settentrionali, più asciutto altrove. Tra pomeriggio e sera ancora instabilità con possibilità di piogge sparse alternate a pause più asciutte, migliora entro la notte.

Nazionale

AL NORD

Al mattino tempo instabile con piogge sparse su tutte le regioni e temporali al Nord-Est. Al pomeriggio ancora piogge sparse e locali temporali, migliora al Nord-Ovest. In serata e in nottata residui fenomeni su Romagna e Alpi orientali, ampie schiarite altrove.

AL CENTRO

Al mattino tempo instabile con piogge sparse, più asciutto tra Lazio e Abruzzo. Al pomeriggio precipitazioni in estensione anche a gran parte del Lazio. In serata e in nottata ancora qualche pioggia residua, specie sulle coste adriatiche.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo locali piogge tra Molise, Campania e Sardegna, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio isolati fenomeni sulla Puglia, asciutto altrove con nubi sparse e schiarite. In serata tempo più asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature in generale diminuzione sia nei valori minimi che in quelli massimi, salvo un lieve aumento delle massime al Nord-Ovest.

www.centrometeoitaliano.it




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