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Previsioni meteo per venerdì 17 giugno
Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia
16/06/2022 - 12:30

Viterbo

Tempo asciutto al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi. Instabilità in aumento al pomeriggio con possibilità di isolati temporali. Migliora in serata con nubi sparse e schiarite. Temperature comprese tra +15°C e +33°C.

Lazio

Tempo stabile al mattino sul Lazio con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Nuvolosità irregolare in sviluppo al pomeriggio con possibilità di acquazzoni e temporali sparsi sulle zone interne, più asciutto altrove. Stabile con cieli sereni o poco nuvolosi in serata.

Nazionale

AL NORD

Al mattino isolate piogge in Romagna, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento sull'Appennino con locali acquazzoni, nessuna variazione sui restanti settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio piogge e temporali in Appennino, asciutto altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli del tutto sereni. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali sulle zone Appenniniche, localmente intensi tra Campania e Basilicata e in sconfinamento verso le pianure delle regioni tirreniche; asciutto e soleggiato altrove. In serata residui fenomeni nelle zone interne, sereno o poco nuvoloso altrove.

Temperature minime in aumento al nord; stabili o in lieve calo al centro-sud. Massime stazionarie o in generale aumento.

Www.centrometeoitaliano.it

 Video meteo domani: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos




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