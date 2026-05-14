Previsioni meteo per venerdì 15 maggio

Temperature comprese tra +11°C e +18°C

14/05/2026 - 12:09



VITERBO

Nuvolosità in transito al mattino ma con tempo per lo più asciutto. Entro il pomeriggio instabilità in aumento con possibilità di piogge e temporali sparsi, a tratti anche intensi. Fenomeni anche nel corso della serata. Temperature comprese tra +11°C e +18°C.

LAZIO

Nuvolosità in transito su tutta la regione al mattino con locali fenomeni sulle zone interne. Peggioramento in arrivo tra pomeriggio e sera con piogge e temporali diffusi, localmente anche di forte intensità. Ancora precipitazioni sparse nella notte.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni con piogge sparse, neve sulle Alpi dai 1400-1500 metri. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali da sparsi a diffusi, neve sulle Alpi oltre i 1300-1500 metri. In serata e nella notte ancora precipitazioni da isolate a sparse con neve a quote medie anche in Appennino.

AL CENTRO

Al mattino nuvolosità irregolare in transito con piogge sparse specie tra Toscana, Umbria e Marche. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi, più asciutto sulle coste adriatiche. In serata e in nottata poche variazioni con cieli nuvolosi, piogge sparse e locali temporali.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino piogge sulla Sardegna e locali fenomeni anche tra Molise e Puglia settentrionale, nuvolosità e schiarite altrove. Al pomeriggio ancora piogge sparse e locali temporali sulla Sardegna, soleggiato sulle altre regioni. In serata tempo per lo più stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, mentre nella notte piogge e temporali in arrivo sulla Campania.

Temperature minime in calo al Nord e sulla Sardegna e stabili o in lieve rialzo sul resto d'Italia, massime in diminuzione al Centro-Nord ed in aumento al Sud e sulle Isole Maggiori.