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Previsioni meteo per venerdì 15 dicembre
Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia
14/12/2023 - 10:37

VITERBO - Condizioni di tempo asciutto nel corso della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata con ampie schiarite. Temperature comprese tra +5°C e +11°C.

Lazio

Tempo stabile al mattino con cieli sereni sulle zone settentrionali e irregolarmente nuvolosi altrove. Isolati fenomeni sui rilievi interni con neve fino a 1000 metri. Tra pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con nebbie, foschie e nubi basse in Pianura Padana e cieli sereni altrove. Al pomeriggio nebbie e nubi basse in dissolvimento con cieli per lo più soleggiati. In serata ancora stabilità diffusa ma con nuova formazione di nebbie e foschie.

AL CENTRO

Al mattino nuvolosità sulle regioni adriatiche con piogge e neve oltre i 1000 metri, sereno sul versante tirrenico. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata e nella notte ancora fenomeni sul versante adriatico con quota neve in calo fin verso i 600-800 metri, sereno altrove.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino molta nuvolosità in transito con piogge sparse, asciutto con sole prevalente sulla Sardegna. Al pomeriggio ancora tempo instabile sulle stesse regioni con piogge sparse, neve oltre i 1000-1300 metri in Appennino. In serata residui fenomeni nelle zone interne e quota neve in lieve calo.

Temperature minime e massime in generale diminuzione, salvo una lieve flessione positiva delle temperature massime sulla Sardegna.




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