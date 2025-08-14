Previsioni meteo per venerdì 15 agosto

Tempo stabile al mattino con cieli poco nuvolosi. Possibili acquazzoni e temporali al pomeriggio.

14/08/2025 - 10:49



Viterbo

Tempo stabile al mattino con cieli poco nuvolosi. Possibili acquazzoni e temporali al pomeriggio. In serata e nottata tempo in miglioramento con graduali schiarite. Temperature comprese tra +17°C e +33°C.

Lazio

Al mattino tempo stabile con cieli poco nuvolosi, salvo dei piovaschi sui settori meridionali. Al pomeriggio instabilità in aumento su Appennino e sub-Appennino, con locali sconfinamenti delle precipitazioni sulle zone di pianura. In serata e nottata tempo in miglioramento con graduali schiarite.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. Al pomeriggio instabilità in aumento su Alpi e Appennino settentrionale, velature in transito altrove. In serata migliora ovunque salvo residue precipitazioni sulle Alpi; schiarite nella notte.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con cieli poco nuvolosi. Al pomeriggio piogge e temporali sparsi, anche intensi tra Lazio e Abruzzo, poco nuvoloso altrove. In serata e nottata tempo nuovamente stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino nuvolosità irregolare sulle regioni peninsulari, con isolati piovaschi sul Molise. Al pomeriggio piogge e temporali in formazione sulle zone interne, con locali sconfinamenti sulle coste Tirreniche. In serata tempo nuovamente stabile ma con molte nubi sulle regioni peninsulari, sereno sulle Isole Maggiori.

Temperature minime stazionarie o in diminuzione al nord e sui versanti Tirrenici, in aumento sul medio-alto Adriatico; massime in diminuzione al centro-sud, ed in rialzo al nord.