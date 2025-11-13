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Previsioni meteo per venerdì 14 novembre
Temperature comprese tra +8°C e +18°C
13/11/2025 - 15:15

Viterbo

Condizioni di tempo asciutto nel corso della giornata ma con nuvolosità alternata a schiarite sia al mattino che al pomeriggio. Addensamenti più compatti in serata e nottata ma senza fenomeni di rilievo associati. Temperature comprese tra +8°C e +18°C.

Lazio

Tempo stabile su tutta la regione nel corso della giornata con nuvolosità alternata a schiarite sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata addensamenti sempre più compatti ma senza fenomeni di rilievo associati.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino nubi basse o banchi di nebbia su Liguria e Pianura Padana, sereno o poco nuvoloso sui restanti settori. Al pomeriggio nuvolosità in aumento al Nord-Ovest ma senza fenomeni associati. Tra la serata e la notte nuvolosità in aumento su tutte le regioni, con piogge sparse al Nord-Ovest e neve sulle Alpi occidentali oltre i 2000 metri.

AL CENTRO

Stabilità prevalente nel corso della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio, salvo dei maggiori addensamenti sulla Toscana settentrionale. Tra la serata e la notte nuvolosità in aumento specie sul versante tirrenico, con locali piogge sulla Toscana.

AL SUD E SULLE ISOLE

Giornata all'insegna del bel tempo con cieli soleggiati su tutte le regioni sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto, con nuvolosità in aumento sulla Sardegna e sereno o poco nuvoloso sulle altre regioni.

Temperature minime stazionarie o in lieve rialzo al Nord-Ovest, al Sud e sulle Isole Maggiori, massime stabili o in lieve calo al Nord e stazionarie o in lieve rialzo sul resto d'Italia.




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