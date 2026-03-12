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Previsioni meteo per venerdì 13 marzo
Temperature comprese tra +7°C e +15°C
12/03/2026 - 12:43

Viterbo

Tempo stabile al mattino con nuvolosità e schiarite mentre nel pomeriggio è atteso un aumento dell'instabilità con possibilità di isolati acquazzoni o temporali. Tempo più asciutto in serata e nottata con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature comprese tra +7°C e +15°C.

Lazio

Nubi sparse e schiarite su tutta la regione nel corso della mattinata ma con tempo per lo più asciutto. Nel pomeriggio possibilità di acquazzoni e temporali in sviluppo soprattutto sulle zone interne. Più stabile ovunque in serata e nottata con cieli sereni o poco nuvolosi.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con nebbie e nubi basse sulla Pianura Padana e sole prevalente altrove. Al pomeriggio ampie schiarite con cieli per lo più soleggiati e locali addensamenti sulle Alpi. Tra la serata e la notte nuvolosità in generale aumento, precipitazioni lungo l'arco alpino con neve fin verso i 1300 metri e asciutto altrove.

AL CENTRO

Al mattino addensamenti sul versante adriatico con locali fenomeni e neve in Appennino fin verso i 1600 metri, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio acquazzoni e temporali in sviluppo sui settori interni, neve in Appennino oltre i 1700-1800 metri. Tempo in miglioramento dalla serata con graduali schiarite.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino locali piogge su Sardegna, Sicilia occidentale e coste della Campania, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi e nubi basse sui settori adriatici. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali nelle zone interne sia peninsulari che delle Isole. Migliora dalla serata con ampie schiarite e locali addensamenti bassi.

Temperature minime in generale diminuzione, massime in generale rialzo salvo una lieve flessione sui settori del medio-basso Adriatico.




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