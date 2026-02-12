Previsioni meteo per venerdì 13 febbraio

Temperature comprese tra +5°C e +14°C

12/02/2026 - 12:15



Viterbo

Condizioni di tempo stabile nel corso della giornata con nubi sparse e schiarite sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata tempo in peggioramento con piogge e temporali in arrivo anche di forte intensità. Temperature comprese tra +5°C e +14°C.

Lazio

Tempo stabile su tutta la regione nel corso della giornata con nuvolosità e schiarite sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata tempo in peggioramento con piogge e temporali in arrivo dai settori occidentali, a tratti anche di forte intensità.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino tempo stabile con sole prevalente, nebbie e nubi basse su Pianura Padana e Nord-Est. Al pomeriggio ancora tempo stabile con nuvolosità in aumento sui settori occidentali. In serata e in nottata tempo in peggioramento al Nord-Ovest con neve sulle Alpi fin verso i 900-1000 metri e in Appennino fino ai 1100-1200 metri.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco o poco nuvolosi, locali nebbie e foschie sulle zone interne. Al pomeriggio poche variazioni con sole prevalente. In serata nuvolosità in aumento ma ancora tempo asciutto. Piogge nella notte specie sul versante tirrenico con neve in Appennino oltre i 1500-1600 metri.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino residue piogge tra Calabria e Sicilia, asciutto sulle altre regioni con sole prevalente ed addensamenti sui settori adriatici. Al pomeriggio locali piogge sulla Sardegna, soleggiato altrove. Tra la serata e la notte nuvolosità in aumento, con maltempo sulla Sardegna e isolati fenomeni su Sicilia e settori tirrenici. Temperature minime in generale diminuzione e massime stabili o in generale rialzo su tutta l'Italia.