IrenLuceGas: recensioni, esperienze e opinioni

13/04/2023 - 11:40



Con la liberalizzazione del mercato energetico e di quello del gas, sono comparsi molti operatori che offrono agli utenti diverse soluzioni per attivare una fornitura di luce o di gas. Per tale ragione, scegliere il fornitore giusto potrebbe non essere semplice, poiché bisogna valutare diversi aspetti: non solo il costo della fornitura ma anche i servizi di assistenza, la provenienza dell’energia erogata, le condizioni contrattuali, ecc. Inoltre, è fondamentale informarsi su cosa ne pensano i clienti, così da avere un’idea più precisa sui punti di forza e di debolezza di ciascun operatore.

A ogni modo, tra gli operatori leader del settore è possibile citare Iren, dei cui servizi si possono ottenere informazioni dal sito, ma anche e soprattutto tramite le opinioni di chi è già suo cliente. Online, infatti, è possibile leggere ben più di una recensione sulle offerte luce Iren o su quelle per il gas.

Chi è Iren?

Iren è una società multiservizi italiana. In particolare, opera nella produzione e distribuzione di energia elettrica, nell’ambito delle forniture di gas, nei servizi di teleriscaldamento (di cui è il principale operatore sul territorio italiano), nella gestione dei servizi idrici e quelli ambientali e tecnologici. Le soluzioni proposte da Iren sono tutte improntate su un modello di sviluppo sostenibile, grazie alle infrastrutture pensate per ridurre gli sprechi di risorse e rispettare il territorio nelle quali sono posizionate. Pertanto è possibile affermare che la strategia che il gruppo intende perseguire è quella di migliorare la qualità di vita delle persone, ma utilizzando le risorsein modo razionale.

Cosa pensano gli utenti sulle tariffe Iren?

Le recensioni degli utenti sono in genere positive per quanto concerne le tariffe di Iren. Secondo Luce-Gas.it, infatti, i consumatori le hanno trovato particolarmente convenienti, sia per quanto riguarda la luce che il gas. È bene specificare che Iren propone sia tariffe a prezzo fisso che indicizzato. Le prime sono Iren prezzo fisso luce verde, che prevede un costo della componente energia pari a 0,23 €/kwh, e Iren prezzo fisso gas, con il prezzo della componente gas pari a 0,91 €/Smc(ai quali vanno aggiuntii costi di commercializzazione). Queste tariffe permettono di tutelarsi da eventuali rialzi derivanti dalle oscillazioni del mercato. Le offerte a prezzo variabile, invece, sono Iren Revolution Luce Verde Variabile 2023 e Iren 10x3 Gas Variabile PSV 2023 che consente di usufruire anche di un bonus di 30 euro, erogato come sconto sulle bollette in tre mensilità.

La sostenibilità, punto di forza di Iren

Leggendo le opinioni degli utenti di Iren è possibile notare il focus sulla sostenibilità ambientale, tematica sempre più importante per le persone. Infatti, Iren propone contratti di fornitura energetica proveniente da fonti 100% rinnovabili, assicurata dalle Garanzie di Origine. Iren, infatti, si avvale di numerose centrali idroelettriche presenti sul territorio, alimentate da acqua proveniente da bacini naturali e artificiali. Tra i prodotti Iren acquistabili, inoltre, ci sono le caldaie a condensazione di ultima generazione, pannelli fotovoltaici, termostati intelligenti, ecc., pensati proprio in un’ottica complessiva di sostenibilità ambientale.

Le recensioni degli utenti sul servizio clienti Iren

Un altro punto a favore dell’operatore è il servizio clienti. Gli utenti che hanno lasciato una recensione, infatti, hanno constatato la possibilità di interfacciarsi con operatori gentili, competenti e pronti a risolvere qualsiasi problematica in maniera tempestiva. Inoltre, l’assistenza Iren è multicanale: ciò significa che si può richiedere assistenza mediante internet, telefonando oppure recandosi direttamente presso una delle sedi fisiche presenti sul territorio. Molto utili, inoltre, sono le FAQ disponibili sul sito web di Iren, che rispondono alle problematiche più frequenti. Ancora, gli utenti hanno evidenziato l’utilità dell’appIrenYou, che permette di gestire in maniera semplice le forniture di gas, luce e acqua, grazie a un’interfaccia “user friendly”, e inoltrare anche richieste amministrative e tecniche.