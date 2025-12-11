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Previsioni meteo per venerdì 11 dicembre
Temperature comprese tra +6°C e +14°C
11/12/2025 - 10:58

VITERBO

Condizioni di tempo stabile nel corso della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite ovunque. Temperature comprese tra +6°C e +14°C.

LAZIO

Tempo stabile al mattino con nubi sparse e ampie schiarite su tutta la regione. Tra pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi. Possibili foschie in nottata.

 

NAZIONALE

 

AL NORD

Al mattino tempo stabile con banchi di nebbia e foschie lungo la Pianura Padana, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio attesi cieli per lo più soleggiati su tutti i settori. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con nuova formazione di nebbie e foschia lungo la Pianura Padana.

AL CENTRO

Al mattino stabilità diffusa su tutte le regioni con cieli sereni, ma anche banchi di nebbia e foschie tra Umbria e Toscana e nubi basse sui settori adriatici. Al pomeriggio poche variazioni con cieli soleggiati ed addensamenti bassi sulle coste adriatiche. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni, foschie e nebbie nelle zone interne.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile con cieli in prevalenza sereni, salvo molti addensamenti bassi lungo i settori adriatici. Al pomeriggio poche variazioni con cieli soleggiati e locali addensamenti bassi. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con addensamenti bassi su coste, pianure e vallate e cieli sereni altrove.

Temperature minime stazionarie o in lieve calo al Nord, massime stabili o in lieve calo al Centro-Sud e in lieve rialzo al Nord.




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