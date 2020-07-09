Previsioni meteo per venerdì 10 luglio

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

09/07/2020 - 09:52



VITERBO - Tempo stabile in mattinata con ampie schiarite, mentre nel pomeriggio i cieli potrebbero essere poco nuvolosi; cieli sereni nelle ore serali. Temperature comprese tra +26°C e +33°C.

Lazio

Condizioni di tempo stabile determinate dalla presenza dell'anticiclone afroazzorriano che insiste sulla nostra penisola. Ampi spazi di sereno in mattinata su tutto il Lazio, qualche nube in più nelle ore pomeridiane con isolati acquazzoni al confine con l'Abruzzo; in serata il tempo si manterrà asciutto con cieli prevalentemente sereni.

AL NORD

Ennesima giornata caratterizzata dal bel tempo e dal sole prevalente al nord Italia. Da segnalare soltanto la possibilità di locali temporali al pomeriggio sull'arco alpino e in serata o nottata anche sulle pianure adiacenti di Piemonte e Lombardia.

AL CENTRO

Altra giornata all'insegna del bel tempo e del clima estivo al centro Italia con cieli sereni o poco nuvolosi. Attenzione soltanto a locali temporali al pomeriggio sui settori più elevati dell'Appennino abruzzese.

AL SUD E SULLE ISOLE

Giornata all'insegna del bel tempo sia sulle regioni meridionali peninsulari che insulari con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature in ulteriore aumento da Nord a Sud. www.centrometeoitaliano.it