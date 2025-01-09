Previsioni meteo per venerdì 10 gennaio

Nuvolosità al mattino

09/01/2025 - 16:01



Viterbo

Tempo stabile nel corso della giornata con nuvolosità irregolare sia al mattino che al pomeriggio. Molte nuvole anche in serata e nottata ma senza fenomeni di rilievo associati. Temperature comprese tra +7°C e +14°C.

Lazio

Condizioni di tempo asciutto su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio ma con nuvolosità irregolare in transito, deboli piogge intermittenti non escluse a ridosso dei rilievi. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma sempre con molte nuvole.

NAZIONALE

AL NORD

Tempo asciutto al mattino sulle regioni settentrionali ma con molte nuvole in transito. Poche variazioni nel pomeriggio salvo deboli nevicate sulle Alpi occidentali oltre i 1300-1600 metri. In serata e nottata ancora deboli fenomeni sulle Alpi con neve fin sotto i 1000 metri, pioviggini sulla Romagna.

AL CENTRO

Tempo per lo più asciutto sulle regioni del Centro nel corso della giornata ma con cieli nuvolosi o molto nuvolosi, pioviggini non escluse a ridosso dei rilievi. In serata e nottata deboli piogge in arrivo su Toscana, Umbria e Marche, più asciutto ma con molte nuvole altrove.

AL SUD E SULLE ISOLE

Nubi sparse e schiarite nel corso della giornata al Sud ma con tempo per lo più asciutto sia al mattino che al pomeriggio, salvo pioviggini sui rilievi di Campania e Calabria. Ancora tempo asciutto in serata e nottata, locali piogge sulla Campania.