VITERBO - Condizioni di tempo stabile con sole prevalente al mattino, qualche nube in più nel pomeriggio; in serata il tempo si manterrà asciutto con cieli generalmente poco nuvolosi. Temperature comprese tra +20°C e +32°C.
Lazio
Ampi spazi di sereno in mattinata su tutto il territorio, mentre nel pomeriggio i cieli potranno essere poco nuvolosi specie sui settori interni. Tempo asciutto anche nelle ore serali sempre con qualche nube su tutta la regione.
AL NORD
Giornata all'insegna del tempo stabile su tutte le regioni ma con nubi in transito fin dal mattino sulle regioni occidentali, più soleggiato invece ad est. Da segnalare solo delle deboli e locali piogge sulle Alpi piemontesi.
AL CENTRO
Stabilità atmosferica su tutte le regioni del centro Italia con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi. Solo addensamenti nuvolosi più compatti in Appennino al pomeriggio.
AL SUD E SULLE ISOLE
Ennesima giornata all'insegna del bel tempo sia sulle regioni peninsulari che su quelle insulari. Possibili piogge solo sulla Sardegna dal pomeriggio.
Temperature in aumento le massime, in calo le minime.
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