Previsioni meteo per mercoledì 9 novembre

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

08/11/2022 - 12:10



Viterbo

Tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio con nuvolosità irregolare in transito ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma sempre con nubi sparse e locali schiarite. Temperature comprese tra +8°C e +19°C.

Lazio

Nubi sparse e schiarite al mattino con tempo stabile su tutta la regione. Nuvolosità in transito al pomeriggio ma sempre con tempo asciutto. Nessuna variazione nelle ore serali con cieli poco o irregolarmente nuvolosi su tutti i settori.

Nazionale

AL NORD

Al mattino nuvolosità in transito su tutte le regioni con piogge su Liguria e Alpi occidentali e asciutto altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge sparse, più asciutto su Triveneto e Romagna. In serata si rinnovano condizioni di instabilità con piogge e temporali sparsi e neve sulle Alpi oltre i 2100-2300 metri, fenomeni in esaurimento al Nord-Ovest.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con nuvolosità medio-alta in transito. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con nubi sparse e schiarite. In serata nuvolosità in ulteriore aumento con piogge in arrivo sulla Toscana settentrionale.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile con sole prevalente e molte velature sulla Sardegna. Al pomeriggio ancora cieli per lo più soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi e maggiore nuvolosità sulla Sardegna.

Temperature minime stabili o in calo al Sud, in lieve aumento al Centro-Nord e sulle Isole Maggiori; massime in calo al Nord e stabili o in lieve aumento sul resto d'Italia.

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