VITERBO - Cieli per lo più poco nuvolosi nelle ore mattutine, mentre al pomeriggio si attendono piogge o locali nevicate fino a 500 metri di quota; in serata il tempo sarà asciutto con ampie schiarite. Temperature comprese tra 0°C e +10°C.
Lazio
Tempo in prevalenza stabile nella giornata con cieli poco nuvolosi su tutto il territorio e possibili nevicate sui rilievi fino a 500 metri; in serata non si attendono variazioni e il tempo si manterrà asciutto su tutto il territorio.
AL NORD
Tempo ancora instabile al nord-est, Alpi e Romagna con nevicate al mattino fino a quote molto basse, sole prevalente altrove. Tendenza ad esaurimento delle precipitazioni durante la seconda parte della giornata.
AL CENTRO
Maltempo dai connotati invernali sulle regioni centrali adriatiche e Umbria con nevicate fino a quote collinari o pianeggianti tra la mattinata ed il pomeriggio, più stabile invece su Toscana e Lazio con ampie schiarite. Tendenza ad esaurimento delle precipitazioni in serata o nottata.
AL SUD E SULLE ISOLE
Tempo instabile o perturbato sulle regioni meridionali del nostro Paese con piogge e nevicate. Al mattino tempo stabile sulla Sicilia e coste tirreniche, per il resto precipitazioni sparse. Al pomeriggio fenomeni estesi a tutte le regioni eccetto in Sicilia, in serata ancora piogge o nevicate diffuse eccetto in Sardegna.
Temperature in ulteriore calo su tutte le regioni.
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