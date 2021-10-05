Previsioni meteo per mercoledì 6 ottobre

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

05/10/2021 - 11:08



VITERBO - Condizioni di tempo instabile nel corso della giornata con piogge sparse al mattino e al pomeriggio; in serata non si attendono variazioni. Temperature comprese tra +12°C e +21C.

Lazio

Tempo instabile nel corso della giornata con piogge diffuse su tutto il Lazio nelle ore mattutine e pomeridiane, migliora al pomeriggio sulla costa settentrionale. Precipitazioni in serata su tutto il territorio.

AL NORD

Al mattino cieli nuvolosi e piogge sparse al Nord con neve sulle Alpi centrali sopra in 1800-2000 metri, più asciutto al Nord-Ovest. Al pomeriggio ancora piogge e temporali sparsi, asciutto sempre al Nord-Ovest con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata ancora piogge su Emilia Romagna e Triveneto, asciutto altrove.

AL CENTRO

Al mattino nuvolosità irregolare con piogge sparse, più asciutto sui settori adriatici. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge sparse su tutte le regioni e temporali tra Umbria e Marche. In serata residue piogge sulle regioni centrali e possibili isolati temporali sulla costa adriatica.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo instabili con piogge e temporali sui settori di confine tra Calabria, Basilica e Campania ed anche su Sicilia e Puglia meridionale, asciutto altrove. Instabilità in aumento al pomeriggio con piogge e temporali sparsi, sereno in Sardegna. In serata residui fenomeni sulle regioni peninsulari, sereno sulle Isole.

Temperature minime e massime in generale diminuzione.

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