Previsioni meteo per mercoledì 6 gennaio

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

05/01/2021 - 10:22



VITERBO - Maltempo con piogge attese nelle ore mattutine e poi anche nel pomeriggio su tutto il territorio; il tempo sarà instabile anche in serata sempre con precipitazioni diffuse. Temperature comprese tra +1°C e +7°C.

Lazio

Tempo perturbato nel corso della giornata con piogge deboli estese su tutta la regione sia al mattino sia poi al pomeriggio, neve sui rilievi oltre 700-800 metri. Ancora precipitazioni nelle ore serali in generale esaurimento nella notte.

AL NORD

Giornata tipicamente invernale al nord Italia con neve fino in pianura Padana al mattino specie su Piemonte, Lombardia, ed Emilia, neve fino al fondovalle su Appennino e Alpi. Tendenza ad esaurimento dei fenomeni tra il pomeriggio e la serata.

AL CENTRO

Epifania caratterizzata dal maltempo sulle regioni centrali dell'Italia, specie tra Toscana e Umbria. Qui le precipitazioni potrebbero assumere carattere nevoso fin sulle principali città collinari, specie sui settori più settentrionali. Tempo più stabile lungo le coste marchigiane e abruzzesi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli nuvolosi con maltempo intenso sulla Campania, piogge sparse anche sulle altre regioni eccetto su quelle adriatiche. Situazione invariata nel corso della seconda parte della giornata. Neve dai 600-1000 metri di quota.

Temperature in ulteriore calo sulle regioni centro-settentrionali.

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