Previsioni meteo per mercoledì 5 maggio

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

04/06/2024 - 12:31



VITERBO - Viterbo

Tempo asciutto nel corso della giornata con cieli sereni al mattino e poco nuvolosi nel pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata con ampie schiarite ovunque. Temperature comprese tra +11°C e +27°C.

Lazio

Tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. Un po' di instabilità al pomeriggio sui rilievi con isolate piogge o acquazzoni, sereno o poco nuvoloso altrove. Tempo asciutto ovunque dalla serata con ampi spazi di sereno.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino tempo stabile ma con molti addensamenti bassi, locali piogge sulle coste di Veneti e Friuli. Al pomeriggio piogge e temporali sulle Alpi centrali e orientali, asciutto altrove con cieli soleggiati in Pianura Padana. In serata e in nottata residue piogge al Nord-Est, sereno o poco nuvoloso altrove.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con sole prevalente, salvo innocui addensamenti bassi sulla Toscana. Al pomeriggio rovesci e locali temporali in Appennino con locali sconfinamenti sul versante adriatico, soleggiato altrove. In serata tempo in generale miglioramento con ampie schiarite.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino locali piogge sulla Sicilia e qualche nube sulle regioni ioniche, cieli sereni altrove. Al pomeriggio ancora qualche pioggia sulla Sicilia e zone interne tra Campania e Molise, sole prevalente altrove. In serata tempo asciutto su tutte le regioni con ampie schiarite.

Temperature minime e massime stabili o in generale rialzo su tutta l'Italia.