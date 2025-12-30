Previsioni meteo per mercoledì 31 dicembre

Temperature comprese tra -1°C e +6°C

30/12/2025 - 16:51



Viterbo

Nuvolosità in transito e spazi di sereno nel corso della giornata ma con tempo asciutto sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli per lo più sereni. Temperature comprese tra -1°C e +6°C.

Lazio

Condizioni di tempo stabile su tutta la regione nel corso della giornata con nuvolosità alternata a schiarite sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli per lo più sereni ovunque.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con addensamenti bassi in Pianura Padana e sole prevalente altrove. Al pomeriggio poche variazioni con cieli per lo più soleggiati ed ancora qualche addensamento basso su coste e pianure. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni e addensamenti bassi al Nord-Ovest.

AL CENTRO

Tempo stabile al mattino su tutte le regioni ma con molti addensamenti, maggiori schiarite tra Toscana e Umbria. Al pomeriggio attese ampie schiarite con cieli per lo più soleggiati. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni su tutti i settori.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino piogge tra Calabria e Sicilia e sulle coste della Sardegna. asciutto altrove con nuvolosità e schiarite. Al pomeriggio ancora piogge sui medesimi settori, prevalentemente soleggiati sulle altre regioni. Tra la serata e la notte tempo in miglioramento anche tra Calabria e Isole Maggiori, salvo dei fenomeni residui..

Temperature minime e massime in generale diminuzione su tutta l'Italia.

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Video meteo domani: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos