Previsioni meteo per mercoledì 30 dicembre

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

29/12/2020 - 10:33



VITERBO - Instabilità diffusa nel corso della giornata con precipitazioni al mattino e al pomeriggio; in serata il tempo sarà sempre instabile con piogge sparse su tutto il territorio.. Temperature comprese tra +4°C e +9°C.

Lazio

Tempo instabile nel corso della giornata con piogge diffuse su tutto il territorio sia al mattino sia al pomeriggio, neve oltre i 1100-1200 metri di quota in Appennino. Precipitazioni attese anche in serata, quota neve in calo fino a 800 metri.

AL NORD

Molte nuvole sulle regioni del Nord per tutta la giornata ma con fenomeni solo su Liguria, Emilia Romagna e Friuli. Tempo asciutto anche in serata con precipitazioni solo sulla Romagna e neve in Appennino fino a 600-700 metri.

AL CENTRO

Tempo instabile sul Centro per tutta la giornata con nuvolosità irregolare in transito associata a piogge e acquazzoni sparsi, localmente anche a carattere di temporale e più intensi sulle regioni tirreniche. Neve in calo fin sotto i 1000 metri dalla sera.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo instabile o perturbato sulle regioni meridionali con piogge e temporali sparsi sia al mattino che al pomeriggio, più intensi su Campania, Basilicata e alta Calabria. Piogge sparse anche nelle ore serali con neve sui rilievi oltre i 900-1300 metri.

Temperature minime e massime in generale diminuzione su tutta l'Italia.

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