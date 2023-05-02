Previsioni meteo per mercoledì 3 maggio

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

02/05/2023 - 12:06



Viterbo

Nuvolosità irregolare al mattino ma senza fenomeni di rilievo associati. Instabilità in aumento nelle ore pomeridiane con piogge e temporali sparsi sui settori interni. Generale esaurimento dei fenomeni dalla serata con ampie schiarite in arrivo. Temperature comprese tra +10°C e +20°C.

Lazio

Nuvolosità irregolare al mattino su tutti i settori ma con piogge sparse solo sull'Appennino. Instabilità in aumento nel pomeriggio sulle zone interne con piogge e temporali sparsi, più asciutto sulle coste. Migliora ovunque dalla sera con ampie schiarite in arrivo.

Nazionale

AL NORD

Al mattino deboli piogge sulla Romagna, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi e maggiori addensamenti tra Veneto e Friuli. Al pomeriggio tempo asciutto ovunque con cieli per lo più soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi e maggiori addensamenti lungo l'arco alpino.

AL CENTRO

Cieli nuvolosi con piogge sparse sulle regioni adriatiche al mattino, variabilità asciutto altrove. Instabilità in aumento nel pomeriggio con piogge e acquazzoni anche sul Lazio. In serata e nottata ancora fenomeni in Abruzzo, asciutto altrove con ampie schiarite.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo instabile al mattino con piogge e acquazzoni sparsi, più asciutto sulla Campania e sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e acquazzoni anche nelle zone interne della Sardegna e sulla Sicilia orientale. In serata ancora piogge nelle zone interne peninsulari, asciutto altrove con nubi sparse e schiarite.

Temperature minime stabili o in lieve calo e massime in rialzo, salvo una flessione sulle regioni meridionali.

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