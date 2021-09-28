Previsioni meteo per mercoledì 29 settembre

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

28/09/2021 - 10:11



Viterbo

Cieli generalmente poco nuvolosi al mattino, ma con tempo asciutto; deboli piogge attese nelle ore pomeridiane in generale esaurimento in serata. Temperature comprese tra +15°C e +27°C.

Lazio

Tempo stabile al mattino con cieli generalmente poco o irregolarmente nuvolosi, locali temporali al pomeriggio sui settori interni. Residui fenomeni in serata sui settori interni, asciutto altrove.

AL NORD

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, isolati acquazzoni sui settori alpini. Al pomeriggio instabilità in aumento con rovesci e temporali su Alpi, Prealpi e Appennino settentrionale con locali sconfinamenti, più asciutto altrove. In serata residuo maltempo al Nord-Est, sereno o poco nuvoloso sul resto del settentrione.

AL CENTRO

Tempo per lo più stabile al mattino con nuvolosità irregolare sulle zone Appenniniche, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali nelle zone interne, stabile sui restanti settori. In serata fenomeni in esaurimento e cieli poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino nuvolosità irregolare al Sud con piogge tra Calabria e Sicilia nord-orientale, sereno in Sardegna. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali sulle regioni peninsulari e Sicilia orientale, più stabile su Puglia e Sardegna. Graduale miglioramento in serata con cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori.

Temperature minime in aumento al Nord e stabili o in lieve calo al Centro-Sud e Isole Maggiori; massime in generale diminuzione.

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