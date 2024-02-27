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Previsioni meteo per mercoledì 28 febbraio
Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia
27/02/2024 - 16:41

VITERBO - Viterbo

Molte nuvole al mattino con possibilità di locali e deboli piogge. Più asciutto nel pomeriggio ma sempre con cieli nuvolosi, nuove deboli piogge dalla serata. Temperature comprese tra +8°C e +15°C.

Lazio

Molte nuvole al mattino su tutta la regione ma con tempo per lo più asciutto, salvo deboli piogge sui settori settentrionali. Tra pomeriggio e sera maggiore instabilità con cieli nuvolosi associati a deboli piogge intermittenti.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino tempo instabile su tutte le regioni con piogge e acquazzoni sparsi, neve oltre i 1400-1700 metri sulle Alpi e oltre i 1700-1800 metri in Appennino. Al pomeriggio ancora fenomeni tra basso Piemonte, Appennino e Pianura Padana con quota neve in lieve rialzo, variabilità asciutta altrove. In serata non sono previste variazioni di rilievo.

AL CENTRO

Tempo instabile al mattino con piogge sparse e neve in Appennino a quote elevate. Al pomeriggio ancora instabilità con piogge e acquazzoni, più asciutto tra Umbria e Toscana. Tra la serata e la notte ancora instabilità con piogge sparse e possibili temporali tra Lazio e Abruzzo con neve oltre i 1700-1900 metri, fenomeni più sporadici sulla Toscana.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino maltempo diffuso sulle Isole Maggiori con temporali anche intensi, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio ancora maltempo sulle Isole e temporali in arrivo anche sulla Calabria, molte nubi altrove con locali piogge, specie tra Campania e Molise. In serata instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi. Neve sui rilievi della Sardegna oltre i 1400-1600 metri.

Temperature minime in calo sulle Isole Maggiori e stabili o in rialzo sul resto d'Italia, massime in aumento al Centro-Nord e sulla Sardegna e stabili o in lieve calo al Sud e sulla Sicilia.




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