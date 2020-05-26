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Previsioni meteo per mercoledì 27 maggio
Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia
26/05/2020 - 09:26

VITERBO - Giornata caratterizzata dal tempo asciutto con ampie schiarite nelle ore mattutine e poi anche al pomeriggio; in serata il tempo si manterrà stabile con cieli sereni. Temperature comprese tra +10°C e +21°C.

Lazio

Tempo stabile nel corso della giornata su tutto il Lazio con sole prevalente in mattinata e qualche nube sui settori meridionali nelle ore pomeriggio; ampi spazi di sereno nelle ore serali sulla costa e sulle zone interne.

AL NORD

Bel tempo e sole prevalente su tutti i settori salvo innocui addensamenti nuvolosi al primo mattino sulle regioni nord-occidentali.

AL CENTRO

La giornata inizierà con nubi irregolari in Abruzzo e deboli piogge lungo le coste, sereno altrove. Nubi irregolari anche al pomeriggio tra Abruzzo e basso Lazio ma con tempo in prevalenza stabile, soleggiato altrove.

AL SUD E SULLE ISOLE

Piogge o locali acquazzoni sulle regioni meridionali peninsulari, specie tra Molise, Puglia, Basilicata e Calabria. Più soleggiato e stabile altrove. Tendenza a generale stabilità dalla serata su tutte le regioni.

Temperature in generale calo.

www.centrometeoitaliano.it




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