VITERBO - Giornata caratterizzata dal tempo asciutto con ampie schiarite nelle ore mattutine e poi anche al pomeriggio; in serata il tempo si manterrà stabile con cieli sereni. Temperature comprese tra +10°C e +21°C.
Lazio
Tempo stabile nel corso della giornata su tutto il Lazio con sole prevalente in mattinata e qualche nube sui settori meridionali nelle ore pomeriggio; ampi spazi di sereno nelle ore serali sulla costa e sulle zone interne.
AL NORD
Bel tempo e sole prevalente su tutti i settori salvo innocui addensamenti nuvolosi al primo mattino sulle regioni nord-occidentali.
AL CENTRO
La giornata inizierà con nubi irregolari in Abruzzo e deboli piogge lungo le coste, sereno altrove. Nubi irregolari anche al pomeriggio tra Abruzzo e basso Lazio ma con tempo in prevalenza stabile, soleggiato altrove.
AL SUD E SULLE ISOLE
Piogge o locali acquazzoni sulle regioni meridionali peninsulari, specie tra Molise, Puglia, Basilicata e Calabria. Più soleggiato e stabile altrove. Tendenza a generale stabilità dalla serata su tutte le regioni.
Temperature in generale calo.
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