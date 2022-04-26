Previsioni meteo per mercoledì 27 aprile

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

26/04/2022 - 11:01



Viterbo

Condizioni di tempo stabile nella giornata con ampie schiarite in mattinata, sole prevalente anche al pomeriggio; in serata le condizioni meteo rimarranno stabili con cieli generalmente sereni. Temperature comprese tra +6°C e +21°C.

Lazio

Tempo in prevalenza stabile con ampi spazi di sereno su gran parte della regione, salvo possibili addensamenti sparsi dapprima sulle coste e poi sui settori interni. Asciutto in serata con cieli generalmente sereni su tutto il territorio

AL NORD

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con nubi basse su Liguria e Pianura Padana e sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio instabilità instabilità sui rilievi alpini e appenninici, con locali rovesci associati specie in Appennino, soleggiato altrove. In serata tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi e maggiori addensamenti al Nord-Ovest.

AL CENTRO



Tempo stabile con prevalenza di cieli sereni, nubi basse sulla costa. Al pomeriggio locali rovesci sui settori appenninici, cieli soleggiati sui restanti settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni e ancora qualche nube sull'Appennino abruzzese.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli per lo più soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime stabili o in lieve aumento al Sud e Sardegna, in lieve calo altrove. Massime in generale aumento.

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