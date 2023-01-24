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Previsioni meteo per mercoledì 25 gennaio
Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia
24/01/2023 - 12:14

Viterbo

Giornata con nuvolosità irregolare sia al mattino che al pomeriggio su tutti i settori ma senza fenomeni di rilievo associati. Nessuna variazione nelle ore serali con nubi sparse e schiarite. Temperature comprese tra -2°C e +9°C.

Lazio

Nuvolosità irregolare su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio ma senza fenomeni di rilievo associati. Locali piogge solo sulle coste meridionali. Tra la sera e la notte si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nubi sparse alternate a schiarite.

Nazionale

AL NORD

Al mattino deboli fenomeni tra Piemonte e Appennino settentrionale con neve oltre i 500-800 metri, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio residui fenomeni sugli stessi settori, asciutto altrove con ampie schiarite. In serata tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL CENTRO

Al mattino deboli precipitazioni in Abruzzo con neve oltre i 900 metri, più asciutto altrove con ampie schiarite sul versante tirrenico. Al pomeriggio fenomeni da isolati a sparsi sulle regioni adriatiche con neve oltre i 900-1000 metri, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata non sono attese variazioni, con quota neve in lieve calo.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino nuvolosità irregolare in transito al Sud con piogge su Isole Maggiori, regioni ioniche e Molise, con neve oltre i 1000-1200 metri. Al pomeriggio ancora fenomeni sulle stesse regioni, con temporali sulla Puglia. In serata insiste il maltempo con neve oltre i 900-1200 metri, più asciutto sulla Campania.

Temperature minime in lieve rialzo al Centro-Sud e sulla Sicilia, stabili o in lieve calo al Nord e sulla Sardegna; massime in generale diminuzione.

www.centrometeoitaliano.it


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