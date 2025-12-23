Previsioni meteo per mercoledì 24 Dicembre

Temperature comprese tra +7°C e +8°C

23/12/2025 - 12:09



Viterbo

Condizioni di tempo instabile nel corso della giornata con molte nuvole in transito associate a piogge e acquazzoni sparsi sia al mattino che al pomeriggio. Ancora fenomeni in serata poi graduale miglioramento nella notte. Temperature comprese tra +7°C e +8°C.

Lazio

Tempo instabile su tutta la regione nel corso della giornata con cieli nuvolosi associati a piogge e acquazzoni sia al mattino che al pomeriggio. Neve oltre i 1200-1300 metri sui rilievi. Ancora fenomeni in serata poi graduale miglioramento nella notte.

NAZIONALE

AL NORD

Molte nuvole al mattino sulle regioni settentrionali con piogge sparse soprattutto sui settori orientali. Tra pomeriggio e sera precipitazioni in estensione a tutti i settori, più intense al Nord-Ovest. Neve in calo fino a 600-800 metri sulle Alpi e 400 metri su basso Piemonte e Appennino settentrionale.

AL CENTRO

Giornata all'insegna del tempo instabile su tutte le regioni del Centro con molte nuvole associate a piogge e acquazzoni localmente anche intensi. Neve oltre i 1200-1500 metri sull'Appennino. Ancora fenomeni possibili in serata, graduale miglioramento dalla notte.

AL SUD E SULLE ISOLE

Nuvolosità e schiarite sulle regioni del Sud sia al mattino che al pomeriggio, possibili piogge su Campania, Molise e Sardegna. In serata e nottata tempo più asciutto salvo locali piogge su Puglia e Sicilia.

Temperature minime e massime in generale diminuzione su tutta la Penisola.