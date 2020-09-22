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Previsioni meteo per mercoledì 23 settembre
Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia
22/09/2020 - 09:42

VITERBO - Tempo prevalentemente asciutto al mattino con molte nubi irregolari, piogge a tratti anche intense nelle ore pomeridiane; in serata i fenomeni saranno più deboli. Temperature comprese tra +16°C e +24°C.

Lazio

Tempo prevalentemente instabile nel corso della giornata con piogge diffuse in mattinata su gran parte della regione ad esclusione del viterbese, nel pomeriggio i fenomeni si estenderanno su tutti i settori e saranno localmente più intensi sulla costa. Piogge attese anche nelle ore serali.

AL NORD

Altra giornata caratterizzata dal maltempo su tutte le regioni settentrionali con cieli da nuvolosi a molto nuvolosi al mattino e piogge diffuse. Fenomeni più intensi in Liguria e sul Friuli.

AL CENTRO

Deboli piogge al mattino sulle regioni centrali tirreniche, maltempo al pomeriggio specie in Umbria con piogge o temporali localmente intensi. Tendenza ad esaurimento dei fenomeni in serata o nottata.

AL SUD E SULLE ISOLE

Nubi irregolari in transito su tutte le regioni meridionali con possibilità di piogge o temporali in Campania, Sardegna e Salento. Prevalentemente asciutto altrove.

Temperature attese in lieve, ulteriore calo.

www.centrometeoitaliano.it




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