Previsioni meteo per mercoledì 23 novembre

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

22/11/2023 - 10:54



VITERBO - Viterbo

Tempo stabile nel corso della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata con ampie schiarite. Temperature comprese tra +7°C e +13°C.

Lazio

Giornata all'insegna del tempo asciutto su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata nessuna variazione con ampie schiarite ovunque.

NAZIONALE

AL NORD

Velature in transito al mattino su tutti i settori. Al pomeriggio ampi spazi di sereno. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni.

AL CENTRO

Cieli poco o irregolarmente nuvolosi al mattino, specie sui settori Adriatici. Al pomeriggio non sono previste variazioni sostanziali del tempo. Tempo in miglioramento in serata con assenza prevalente di nuvolosità.

AL SUD E SULLE ISOLE

Precipitazioni al mattino sulle regioni adriatiche, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio fenomeni che insistono tra Basilicata e Puglia. In serata residue precipitazioni tra Calabria e Basilicata, ampi spazi di sereno sulle Isole Maggio.

Temperature minime in diminuzione. Massime in rialzo sulle regioni Tirreniche e sulle Isole Maggiori, stabili o in diminuzione altrove.