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Previsioni meteo per mercoledì 23 giugno
Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia
22/06/2021 - 11:35

VITERBO - Sole prevalente in mattinata su tutto il territorio, qualche nube in più al pomeriggio. Nelle ore serali le condizioni del tempo saranno stabili con cieli generalmente poco nuvolosi. Temperature comprese tra +16°C e +34°C.

Lazio

Tempo stabile nella giornata con sole prevalente al mattino su tutto il Lazio, mentre al pomeriggio i cieli saranno generalmente poco nuvolosi. Qualche nube anche in serata sia sulle coste che sulle zone interne.

AL NORD

Cieli in prevalenza sereni al mattino, con addensamenti sulle regioni di Nord-Ovest. Al pomeriggio nuvolosità in aumento con piogge sparse ed anche temporali sui rilievi alpini e Piemonte. In serata residue piogge sulle Alpi e sul Piemonte, con locali temporali, asciutto altrove con cieli poco nuvolosi.

AL CENTRO

Al mattino cieli sereni ovunque e locali addensamenti sulle coste settentrionali della Toscana. Al pomeriggio nuvolosità in aumento con cieli poco nuvolosi e locali piogge in Appennino, sereno sui settori adriatici. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli parzialmente nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli in prevalenza sereni, con qualche nube su Sicilia occidentale e Sardegna meridionale. Al pomeriggio nuvolosità in aumento sulle Isole Maggiori, ancora sereno sulle regioni peninsulari. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime in generale diminuzione e massime stazionarie.

www.centrometeoitaliano.it




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