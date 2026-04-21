Previsioni meteo per mercoledì 22 aprile

In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque

21/04/2026 - 11:42



Viterbo

Nuvolosità alternata a schiarite nel corso della giornata ma con tempo asciutto sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Temperature comprese tra +10°C e +16°C.

Lazio

Condizioni di tempo instabile nel corso della giornata sui settori centro-meridionali della regione con nuvolosità in transito associata a piogge e acquazzoni sparsi, sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata tempo in miglioramento con nubi sparse e ampie schiarite.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino molte nubi con precipitazioni sparse specie sui settori alpini, con neve fin verso i 1300-1500 metri, maggiori schiarite al Nord-Est. Nel pomeriggio ancora dei fenomeni sulle Alpi, ampie schiarite sulla Pianura Padana centro-orientale. Tra la serata e la notte tempo in generale miglioramento con ampie schiarite.

AL CENTRO

Al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni con piogge sparse tra Lazio e Abruzzo e più asciutto altrove. Nel pomeriggio ancora precipitazioni tra Lazio e Abruzzo con possibili nevicate in Appennino fin verso i 1600-1800 metri. Migliora dalla sera con ampie schiarite.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino molte nubi sulle regioni adriatiche con piogge sparse, asciutto altrove con ampie schiarite tra Calabria, Sicilia e Sardegna. Al pomeriggio precipitazioni in sconfinamento anche sul versante tirrenico ed acquazzoni in sviluppo nelle zone interne delle Isole. In serata e nella notte maltempo che si sposta tra Calabria e Sicilia.

Temperature minime e massime in generale diminuzione da Nord a Sud, salvo un lieve rialzo sulle Isole Maggiori.

www.centrometeoitaliano.it

Video meteo domani: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos