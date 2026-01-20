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Previsioni meteo per mercoledì 21 Gennaio
Temperature comprese tra +1°C e +9°C.
20/01/2026 - 11:35

Viterbo

Nuvolosità e schiarite nel corso della giornata ma senza fenomeni di rilievo associati sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata nessuna variazione di rilievo con tempo stabile e molte nuvole in transito. Temperature comprese tra +1°C e +9°C.

Lazio

Nuvolosità irregolare alternata a schiarite su tutta la regione nel corso della giornata ma con tempo asciutto sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempio stabile sempre con addensamenti in transito e spazi di sereno.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, nubi basse sulla Romagna. Al pomeriggio nuvolosità bassa in aumento sull'Emilia Romagna, invariato altrove con cieli soleggiati. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con nuvolosità in aumento anche al Nord-Ovest ed ancora spazi di sereno al Nord-Est.

AL CENTRO

Al mattino molti addensamenti sul versante adriatico con locali piogge e neve fin verso i 700-900 metri, maggiori schiarite sul versante tirrenico. Al pomeriggio tempo più asciutto ma ancora nuvolosità compatta sul versante adriatico. In serata e in nottata poche variazioni con tempo asciutto, cieli sereni sul versante tirrenico e molta nuvolosità altrove.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo instabile con piogge sparse, anche intense tra Calabria e Sicilia orientale. Neve in Appennino fino a quote di bassa montagna. Al pomeriggio ancora piogge sparse, quota neve in rialzo. Residui fenomeni tra la serata e la notte ma verso un miglioramento, schiarite sulla Sardegna.

Temperature minime e massime stabili o in generale diminuzione su tutta la Penisola.




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