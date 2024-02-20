Previsioni meteo per mercoledì 21 febbraio

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

20/02/2024 - 16:40



VITERBO - Viterbo

Tempo stabile nel corso della giornata con cieli sereni o al più poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Tra la sera e la notte addensamenti in transito ma sempre con tempo asciutto. Temperature comprese tra +4°C e +15°C.

Lazio

Giornata all'insegna del tempo asciutto su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata nuvolosità in aumento ovunque ma sempre con tempo stabile.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con velature in transito e nebbie in Val Padana. Al pomeriggio nuvolosità in aumento da ovest ma con tempo ancora asciutto. Tra la serata e la nottata nuvolosità in ulteriore aumento fino ad avere cieli molto nuvolosi e precipitazioni in arrivo su Liguria e lungo l'arco alpino con neve fino a quote medie.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni su tutte le regioni. Al pomeriggio nessuna variazione con cieli per lo più soleggiati. Tra la serata e la notte nuvolosità in graduale aumento da nord-ovest con possibile qualche pioggia isolata sull'Alta Toscana.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino locali piogge sulla Sicilia, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio ancora instabilità tra Calabria e Sicilia con locali acquazzoni, soleggiato sulle altre regioni. In serata tempo asciutto ovunque con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Molta nuvolosità in arrivo nella notte sulla Sardegna.

Temperature minime in generale diminuzione, massime stabili o in lieve calo al Centro-Nord e stabili o in lieve rialzo al Sud e sulle Isole Maggiori.