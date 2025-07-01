Previsioni meteo per mercoledì 2 luglio

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

01/07/2025 - 16:41



VITERBO

Tempo asciutto al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio nuvolosità in sviluppo e locali acquazzoni non esclusi. Si rinnovano condizioni di tempo asciutto in serata e nottata con ampie schiarite. Temperature comprese tra +19°C e +36°C.

LAZIO

Al mattino tempo stabile su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio addensamenti in sviluppo sulle zone interne con possibilità di acquazzoni e temporali sparsi, specie sull'Appennino. In serata e nottata tornano rapidamente condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino locali piogge tra Valle d'Aosta, Piemonte e Lombardia, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali su Alpi e Appennini e in sconfinamento sulla Pianura Padana, soleggiato sui settori adriatici. In serata tempo in miglioramento salvo residui fenomeni sui rilievi alpini.

AL CENTRO

Al mattino cieli del tutto soleggiati salvo qualche innocuo addensamento sulle coste Tirreniche. Al pomeriggio instabilità in aumento con rovesci e temporali sparsi sulle zone interne. In serata tornano condizioni di tempo stabile e asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile con cieli del tutto soleggiati. Al pomeriggio qualche acquazzone in formazione sulle zone Appenniniche e sulle zone interne della Sardegna, sole prevalente altrove. In serata e in nottata tempo nuovamente stabile ovunque con assenza prevalente di nuvolosità.

Temperature minime in lieve calo al Nord e stazionarie o in lieve rialzo sul resto d'Italia, massime stabili o in calo al Centro-Nord e sulle Isole Maggiori e stazionarie o in lieve aumento al Sud.