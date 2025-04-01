Previsioni meteo per mercoledì 2 aprile

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

01/04/2025 - 16:31



VITERBO

Tempo asciutto al mattino con nubi sparse e schiarite. Nel pomeriggio instabilità in aumento con possibilità di locali acquazzoni o temporali. In serata e nottata tornano condizioni di tempo stabile ovunque con ampie schiarite. Temperature comprese tra +6°C e +17°C.

LAZIO

Condizioni di tempo asciutto al mattino su tutta la regione con nuvolosità e schiarite. Instabilità in aumento nel pomeriggio con possibilità di acquazzoni e temporali sparsi. Migliora ovunque dalla serata con ampi spazi di sereno.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino molte nubi con piogge sparse e neve sulle Alpi oltre i 1000-1300 metri e in Appennino oltre i 1400-1600 metri, più asciutto al Nord-Est. Al pomeriggio ancora precipitazioni al Nord-Ovest, asciutto altrove con ampie schiarite. In serata ancora locali fenomeni sulle Alpi occidentali, tempo stabile e asciutto sul resto del Nord con nuvolosità alternata a schiarite.

AL CENTRO

Al mattino molte nubi sulle regioni Adriatiche con precipitazioni sparse in Abruzzo, nevose dai 1600-1700 metri, sereno o poco nuvoloso sul versante tirrenico. Al pomeriggio instabilità in aumento su tutte le regioni con acquazzoni e temporali sparsi, specie nelle zone interne. In serata tempo in miglioramento con anche ampie schiarite.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino piogge sparse tra Molise, Campania e settori settentrionali di Basilicata e Puglia, variabilità asciutta altrove e sole prevalente sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi, specie nelle zone interne, più asciutto sulle Isole. In serata tempo in miglioramento con graduali schiarite.

Temperature minime in lieve rialzo al Centro-Nord e stabili o in lieve calo al Sud e sulle Isole, massime in generale aumento da Nord a Sud.