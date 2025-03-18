Previsioni meteo per mercoledì 19 marzo

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

18/03/2025 - 14:42



VITERBO

Tempo stabile nel corso della giornata con cieli sereni al mattino e poco nuvolosi nel pomeriggio. In serata e nottata nessuna variazione con tempo asciutto e cieli per lo più sereni ovunque. Temperature comprese tra -2°C e +13°C.

LAZIO

Tempo stabile su tutta la regione nel corso della giornata con cieli sereni al mattino e poco nuvolosi nel pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con ampie schiarite su tutti i settori.

NAZIONALE

AL NORD

Tempo stabile durante la giornata su tutte le regioni con cieli per lo più soleggiati sia al mattino che al pomeriggio, salvo degli innocui addensamenti al Nord-Ovest. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di stabilità diffusa con prevalenza di cieli sereni e locali addensamenti bassi sui settori pedemontani.

AL CENTRO

Giornata all'insegna del bel tempo con sole prevalente sia al mattino che durante le ore pomeridiane su tutte le regioni, salvo locali addensamenti nelle zone interne al pomeriggio ma senza fenomeni associati. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile su tutti i settori con prevalenza di cieli sereni.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino nuvolosità tra Sardegna e Sicilia con possibilità di isolati piovaschi, stabile con sole prevalente sulle altre regioni. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata e nottata ancora stabilità prevalente con cieli sereni o poco nuvolosi sulle regioni del Sud e schiarite anche sulla Sicilia, ancora addensamenti sulla Sardegna orientale.

Temperature minime in generale diminuzione, massime in generale rialzo da Nord a Sud, salvo un lieve calo sulle Isole Maggiori.