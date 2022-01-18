Previsioni meteo per mercoledì 19 gennaio

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

18/01/2022 - 10:49



VITERBO - Sole prevalente al mattino, qualche nube in più nel pomeriggio; nelle ore serali si attendono deboli piogge sparse. Temperature comprese tra +1°C e +11°C.

Lazio

Ampi spazi di sereno in mattinata su tutti i settori della regione, qualche nube al pomeriggio; in serata si attendono piogge sui settori centro settentrionali del Lazio, asciutto altrove.

AL NORD

Tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio con cieli sereni su tutte le regioni, nebbie, foschie e nubi basse in Pianura Padana. Tra la sera e la notta nuvolosità in transito al settentrione con piogge su Liguria, Emilia Romagna e Friuli, neve in Appennino fino a 1100-1200 metri e fino a 300-500 metri sulle Alpi orientali.

AL CENTRO

Bel tempo al mattino con prevalenza di cieli sereni su tutte le regioni. Nel pomeriggio nessuna variazione di rilievo con cieli soleggiati e qualche nube sui settori tirrenici. In serata piogge in arrivo su Toscana, Umbria e Lazio con neve sui rilievi fino a 1200-1300 metri, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo asciutto con prevalenza di cieli sereni su tutte le regioni. Al pomeriggio ancora cieli soleggiati al Sud, qualche nube sulle Isole Maggiori. In serata piogge in arrivo in Sardegna, ancora asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime e massime stabili o in generale calo.

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