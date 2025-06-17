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Previsioni meteo per mercoledì 18 giugno
Al pomeriggio nuvolosità in sviluppo con possibili acquazzoni o temporali
17/06/2025 - 11:50

Viterbo

Tempo stabile al mattino con sole prevalente. Al pomeriggio nuvolosità in sviluppo con possibili acquazzoni o temporali. In serata torna il tempo asciutto con graduali schiarite.  Temperature comprese tra +17°C e +31°C.

Lazio

Tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali su gran parte della regione. In serata torna il tempo stabile con graduali schiarite. 

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino tempo stabile con sole prevalente su tutte le regioni. Al pomeriggio poche variazioni con cieli soleggiati e qualche nube in sviluppo sui rilievi. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge sparse specie tra Lazio e Abruzzo. In serata tempo più asciutto con ampie schiarite. Cieli sereni ovunque nella notte.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino locali piogge tra Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali anche intensi nelle zone interne sia peninsulari che delle isole Maggiori. In serata e in nottata residui fenomeni tra Sicilia e Sardegna orientale, sereno o poco nuvoloso altrove.




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