VITERBO
Nuvolosità alta in transito sia al mattino che al pomeriggio. In serata e in nottata non sono attesi cambiamenti di rilievo con cieli poco nuvolosi ovunque. Temperature comprese tra +5°C e +12°C.
LAZIO
Cieli velati nel corso delle ore diurne ovunque ma senza precipitazioni associate. Tra la sera e la notte si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.
NAZIONALE
AL NORD
Tempo stabile al mattino su tutte le regioni con nebbie e nubi basse su coste e pianure e maggiori schiarite sui rilievi alpini. Possibili pioviggini sulla Liguria. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma sempre con foschie, banchi di nebbia e nubi basse su coste e pianure.
AL CENTRO
Tempo stabile al mattino ma con molta nuvolosità bassa tra Toscana, Umbria e Marche e maggiori schiarite tra Lazio e Abruzzo. Possibili pioviggini sulla Toscana. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. Tra la serata e la notte ancora stabilità diffusa con nubi basse tra Toscana, Umbria e Marche e locali addensamenti anche sul resto del Centro.
AL SUD E SULLE ISOLE
Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente e qualche nube sulla Sardegna. Al pomeriggio poche variazioni con tempo asciutto ed il transito di qualche velatura. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.
Temperature minime stabili o in lieve rialzo e massime in lieve calo su tutta la Penisola.