Previsioni meteo per mercoledì 18 dicembre

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

17/12/2024 - 10:08



VITERBO

Nuvolosità alta in transito sia al mattino che al pomeriggio. In serata e in nottata non sono attesi cambiamenti di rilievo con cieli poco nuvolosi ovunque. Temperature comprese tra +5°C e +12°C.

LAZIO

Cieli velati nel corso delle ore diurne ovunque ma senza precipitazioni associate. Tra la sera e la notte si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

NAZIONALE

AL NORD

Tempo stabile al mattino su tutte le regioni con nebbie e nubi basse su coste e pianure e maggiori schiarite sui rilievi alpini. Possibili pioviggini sulla Liguria. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma sempre con foschie, banchi di nebbia e nubi basse su coste e pianure.

AL CENTRO

Tempo stabile al mattino ma con molta nuvolosità bassa tra Toscana, Umbria e Marche e maggiori schiarite tra Lazio e Abruzzo. Possibili pioviggini sulla Toscana. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. Tra la serata e la notte ancora stabilità diffusa con nubi basse tra Toscana, Umbria e Marche e locali addensamenti anche sul resto del Centro.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente e qualche nube sulla Sardegna. Al pomeriggio poche variazioni con tempo asciutto ed il transito di qualche velatura. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime stabili o in lieve rialzo e massime in lieve calo su tutta la Penisola.