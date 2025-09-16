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Previsioni meteo per mercoledì 17 settembre
Tempo stabile nel corso della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi
16/09/2025 - 12:37

Viterbo

Tempo stabile nel corso della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampi spazi di sereno. Temperature comprese tra +17°C e +27°C.

Lazio

Tempo asciutto nel corso della giornata su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi, da segnalare solo qualche isolato acquazzoni sui rilievi interni nel pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ampie schiarite ovunque.

NAZIONALE
AL NORD
Al mattino molti addensamenti su Pianura Padana ed Appennino con locali piogge in Emilia Romagna, soleggiato su Alpi e Liguria. Al pomeriggio tempo in miglioramento con anche ampie schiarite. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL CENTRO
 
Al mattino molti addensamenti sul versante adriatico con locali piogge sulle Marche, sereno o poco nuvoloso sul versante tirrenico. Al pomeriggio possibili piovaschi in Appennino tra Lazio e Abruzzo. In serata atteso un generale miglioramento con graduali schiarite.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino atteso tempo stabile su tutte le regioni con addensamenti tra Campania, Molise e Puglia settentrionale e sole prevalente altrove. Al pomeriggio possibili piovaschi nelle zone interne. In serata atteso un generale miglioramento con graduali schiarite.

Temperature minime e massime in generale diminuzione su tutta l'Italia, salvo un lieve rialzo nelle minime al Sud.




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