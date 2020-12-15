VITERBO - Nuvolosità irregolare nel corso delle ore diurne su tutto il territorio ma con tempo asciutto; condizioni di tempo stabile anche in serata sempre però con molte nubi sparse.. Temperature comprese tra +5°C e +13°C.
Lazio
Tempo asciutto nel corso della giornata con molte nuvole diffuse sulla costa e anche sulle zone interne al mattino e al pomeriggio; in serata le condizioni meteo non subiranno variazioni.
AL NORD
Cieli da nuvolosi a molto nuvolosi sulle regioni settentrionali del Paese con precipitazioni associate di debole o moderata intensità eccetto in Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria di ponente. Neve sulle Alpi oltre i 1000-1300 metri di quota.
AL CENTRO
Al mattino nubi compatte in Toscana con deboli piogge associate, nuvolosità irregolare altrove con tempo stabile. Situazione invariata poi al pomeriggio ed in serata con cieli irregolarmente nuvolosi o nuvolosi e deboli piogge solo in Toscana.
AL SUD E SULLE ISOLE
Tempo stabile e in parte soleggiato al centro Italia. Nuvolosità più compatte in Sicilia senza precipitazioni associate, maggiori schiarite invece sulla Puglia, Basilicata e Molise.
Temperature in aumento su tutta Italia.
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